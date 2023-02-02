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Общество

Беларусь и Россия планируют организовать выставку молодежных научных разработок

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Беларусь и Россия планируют организовать выставку молодежных научных разработок

Беларусь и Россия планируют организовать выставку молодежных научных разработок. Об этом заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

"Есть идея провести встречу белорусской и российской научной молодежи и организовать выставку молодежных разработок. Планируется, что такая встреча состоится в апреле-мае в Национальной академии наук Беларуси", - сказал Владимир Гусаков.

По его словам, сейчас проходят консультации с Российской академией наук, с Курчатовским институтом, Министерством науки и высшего образования России об организации встречи и выставки. "Будет свободный доступ на эту выставку, как на "Беларусь интеллектуальную". Но там уже будут исключительно молодежные разработки", - отметил председатель Президиума НАН.

По материалам belta.by.

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