Беларусь и Россия планируют создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства. Данное предложение обсуждалось сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком и было поддержано обеими сторонами. Об этом по итогам встречи рассказал журналистам Михаил Ковальчук.

"Наше общее предложение с президентом Академии наук - создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства. Тем самым ученые Беларуси получат доступ ко всей инфраструктуре, которая сегодня разворачивается и в течение ближайших 5 лет будет лучшей в мире", - сказал руководитель НИЦ "Курчатовский институт".

По его словам, также шла речь о развитии сотрудничества в области ядерных технологий, в частности о создании в Беларуси филиала Московского инженерно-физического института, который в свое время создавался специально для подготовки инженеров, ученых для работы в атомной отрасли. "Возможность открытия филиала здесь одновременно с филиалом Курчатовского института, который уже существует при станции (в Островце), думаю, даст новый толчок нашему сотрудничеству в области ядерных технологий", - подчеркнул Михаил Ковальчук.