Беларусь и Россия могут принять участие в Олимпийских играх — 2024
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Беларусь и Россия могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, сообщили БЕЛТА в Национальном олимпийском комитете Беларуси.
Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддерживает идею допустить белорусов и россиян к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже при условии, что спортсмены не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах, заявила председатель правления USOPC Сюзанна Лайонс.
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