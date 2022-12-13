Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Беларусь и Россия могут принять участие в Олимпийских играх — 2024

17 0

Беларусь и Россия могут принять участие в Олимпийских играх — 2024

Беларусь и Россия могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, сообщили БЕЛТА в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддерживает идею допустить белорусов и россиян к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже при условии, что спортсмены не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах, заявила председатель правления USOPC Сюзанна Лайонс.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿