«Беларусь и Россия: история становления и развития Союзного государства»: в гимназии №2 прошла встреча с Ириной Рынейской
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Автор текста: Карина Гуревич
Фотографии: Виктора Чабана
/Будет дополнено и обновлено/.
Текст Карины ГУРЕВИЧ.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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