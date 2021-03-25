0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

2021-й - Год народного единстваОбществоФоторепортажи

«Беларусь и Россия: история становления и развития Союзного государства»: в гимназии №2 прошла встреча с Ириной Рынейской

56 0

«Беларусь и Россия: история становления и развития Союзного государства»: в гимназии №2 прошла встреча с Ириной Рынейской

/Будет дополнено и обновлено/.

Текст Карины ГУРЕВИЧ.
Фото Виктора ЧАБАНА.

+1
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿