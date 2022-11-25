Беларусь и ОАЭ заинтересованы развивать сотрудничество в области предупреждения и ликвидации ЧС

Состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадима Синявского с начальником генерального директората гражданской обороны Министерства внутренних дел ОАЭ Мохаммедом Аль-Марзуки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ходе встречи Вадим Синявский кратко представил задачи и функции МЧС Беларуси, обозначив приоритетные направления деятельности ведомства, среди которых выделил подготовку квалифицированных кадров и формирование культуры безопасности жизнедеятельности. Министр отметил важность внедрения инновационных решений в различные области образовательной деятельности и обратил внимание на белорусский опыт подготовки спасателей на базе Университета гражданской защиты МЧС.

Стороны подтвердили, что сегодня проведение эффективной информационной работы с населением является неотъемлемой частью культуры безопасности в гражданском обществе. Вадим Синявский обратил внимание, что важно не только обеспечить людей знаниями о рисках возможных чрезвычайных ситуаций, но и сформировать навыки безопасного поведения у различной категории граждан. В качестве примера руководитель белорусской делегации привел белорусский опыт создания и обеспечения деятельности центров безопасности жизнедеятельности и пригласил эмиратского коллегу с визитом в Республику Беларусь.

По итогам встречи стороны обозначили взаимный интерес в развитии всестороннего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вадим Синявский также провел рабочую встречу с генеральным директором Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Республики Гана Эриком Агьеманг-Премпе. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Агьеманг-Премпе высказал заинтересованность в изучении белорусского опыта подготовки кадров, а также обучения специалистов чрезвычайного ведомства Ганы на базе Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

Достигнуты договоренности о направлении представителей белорусского спасательного ведомства в африканскую республику для изучения системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и подготовки предложений по обучению их специалистов.

Вадим Синявский встретился также с заместителем генерального директора Департамента гражданской обороны МВД Королевства Саудовской Аравии Абдуллой Аль-Шамрани.

Стороны отметили большой потенциал двустороннего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и наличие всех необходимых ресурсов для его реализации.

В качестве основных направлений взаимодействия руководители выделили подготовку кадров, обмен опытом обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и оперативного реагирования в случае их возникновения, а также пожарно-спасательный спорт.