Беларусь и Куба будут сотрудничать в сфере биотехнологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

В "Великом камне" подписан меморандум о взаимопонимании между группой биотехнологической и фармацевтической промышленности Кубы ("БиоКубаФарма"), Администрацией индустриального парка "Великий камень", Белорусской медицинской академией последипломного образования, а также Управляющей компанией холдинга "Белфармпром" и Научно-практическим центром ЛОТИОС.

"Документ будет содействовать научному развитию и взаимодействию в областях, которые представляют интерес для фармацевтической и биотехнологической промышленности обеих стран, а также внедрению новых продуктов и технологических платформ в сфере биотехнологий", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, представители кубинской компании посетили инновационный центр и ознакомились с условиями, созданными для работы стартапов в "Великом камне".

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.