Беларусь и Китай подписали масштабный пакет двусторонних документов, сообщили корреспонденту БЕЛТА во внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве обратили внимание, что к итогам встречи в Самарканде на высшем уровне в Беларуси и Китае приурочено подписание ряда двусторонних документов. Так, Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Министерство общественной безопасности КНР заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь и Министерство юстиции КНР подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области судебной экспертизы.

В целях наращивания белорусского экспорта в Китай Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и китайское Главное таможенное управление подписали протоколы по карантинным требованиям для экспорта из нашей страны на китайский рынок пшеничной муки, рапсового и соевого шрота.

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь совместно с Министерством науки и технологий КНР подписали протокол утверждения перечня белорусско-китайских научно-технических проектов, одобренных к финансированию на 2022-2023 годы.

При этом белорусское Министерство экономики и китайское Министерство коммерции заключили меморандум о сотрудничестве в области электронной торговли.

При поддержке Китая осуществляются два приоритетных проекта технико-экономической помощи: строительство бассейна международного стандарта и Национального футбольного стадиона в Минске.