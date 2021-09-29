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Экономика

Беларусь и Китай обсудили создание совместных производств

БЕЛТА 16 0

Беларусь и Китай обсудили создание совместных производств

Беларусь и Китай обсудили создание совместных производств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

 

В онлайн-формате состоялось первое заседание рабочей группы по упрощению торговых процедур комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Китайско-белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству. Мероприятие проходило под председательством руководителя группы с белорусской стороны, замминистра экономики Анжелики Никитиной и руководителя группы с китайской стороны, инспектора второго ранга Департамента Евразии Министерства коммерции КНР Ян Сюминя (в ранге замдиректора). В заседании приняли участие представители заинтересованных ведомств, посольств, торговых палат, деловых кругов двух стран.

 

"Участники обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества по устранению барьеров во взаимной торговле. В частности, рассматривались вопросы аккредитации и сертификации новых видов продукции и белорусских предприятий, регистрации формул белорусских детских сухих молочных смесей, нюансы логистики и взаимодействия в транспортной сфере, укрепления сотрудничества торговых палат и отраслевых ассоциаций Китая и Беларуси, а также создания совместных производств", - рассказали в пресс-службе.

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