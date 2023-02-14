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Беларусь и Китай обсудили перспективную повестку взаимодействия в сфере международной безопасности

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Беларусь и Китай обсудили перспективную повестку взаимодействия в сфере международной безопасности

Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович 14 февраля встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси господином Се Сяоюном. Подробности приводит БЕЛТА.

Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-китайского сотрудничества, а также перспективную повестку взаимодействия в сфере международной безопасности. Кроме того, стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности.

Принимая во внимание председательство Беларуси в текущем году в ОДКБ, на встрече собеседники выразили заинтересованность в развитии отношений организации с Китаем.

Белорусская сторона обозначила предложение по реализации инициативы проведения в Минске международной встречи в рамках выстраивания "Стратегического диалога ОДКБ – Китай".

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