Беларусь и Китай обсудили меры по противодействию распространению COVID-19
belta 85 0
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился сегодня с послом Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюном.
Особое внимание во время беседы было уделено развитию взаимодействия двух государств по линии многосторонней дипломатии в рамках международных межправительственных организаций. "Стороны обсудили подходы к участию двух стран в планируемых заседаниях в международных организациях и совместные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа", - отметили в пресс-службе министерства.
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