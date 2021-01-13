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COVID-19

Беларусь и Китай обсудили меры по противодействию распространению COVID-19

belta 85 0

Беларусь и Китай обсудили меры по противодействию распространению COVID-19

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился сегодня с послом Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюном.

Особое внимание во время беседы было уделено развитию взаимодействия двух государств по линии многосторонней дипломатии в рамках международных межправительственных организаций. "Стороны обсудили подходы к участию двух стран в планируемых заседаниях в международных организациях и совместные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа", - отметили в пресс-службе министерства.

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