Беларусь и Иран намерены активизировать торгово-экономическое взаимодействие. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Политические отношения между нашими странами носят высокий характер, однако, к сожалению, торгово-экономические отношения реализуются не в полной мере. В ходе сегодняшней встречи мы нашли решения по многим вопросам", - сказал Мохаммад Мохбер.

Он выразил уверенность, что те договоренности, которые были достигнуты с белорусской стороной в ходе переговоров, в скором времени будут реализованы.

"Мы прекрасно понимаем, что против Беларуси со стороны США и коллективного Запада вводятся санкции. У нас накопился хороший опыт, подходы к таким санкциям. Мы можем заняться обменом в этой сфере", - отметил первый вице-президент Ирана.