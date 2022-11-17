Беларусь и Азербайджан намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Об этом шла речь во время визита заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, состоялась встреча с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, также прошли продуктивные переговоры с его заместителем Али Ахмедовым. По итогам проведенных встреч стороны констатировали, что Беларусь и Азербайджан всегда были и остаются надежными партнерами по всему спектру двусторонних отношений. Собеседники договорились работать в направлении дальнейшего расширения и диверсификации торгово-экономического сотрудничества на равноправных и взаимовыгодных условиях.

Стороны также обсудили практические шаги по реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч в Баку глав государств в апреле 2021 года и глав правительств в мае и августе 2022 года. Кроме того, они подробно рассмотрели ход выполнения протокола 12-го заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в июне этого года. Дальнейшему развитию торгово-экономического взаимодействия будут способствовать планируемые в 2023 году взаимные визиты правительственных делегаций и деловых кругов, участие в международных выставках и бизнес-форумах, проводимых сторонами, а также активное сотрудничество на уровне межправкомиссии.

Сегодня 45 дилеров в Азербайджане представляют более 50 белорусских предприятий машиностроительной, деревообрабатывающей, нефтехимической, строительной, электротехнической, продовольственной, фармацевтической и других отраслей. По итогам прошлого года почти удвоен взаимный товарооборот, в этом году также наблюдается рост торговли по основным товарным позициям. При этом особенно важно, что соблюдается паритет между объемами экспорта и импорта.

Кроме прямой торговли товарами предстоит развивать новые кооперационные проекты в Азербайджане. Стороны планируют работать над созданием совместных проектов в машиностроительной сфере, в частности расширять номенклатуру сборки белорусской техники на действующем сборочном производстве на базе Гянджинского автомобильного завода.

Новый импульс белорусско-азербайджанским отношениям придадут совместные мероприятия, которые планируется провести в следующем, юбилейном году 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Среди них обменные дни культуры в Минске и Баку, дни кино, художественные выставки и ряд других.

Игорь Петришенко также встретился с активом Общества дружбы и сотрудничества. В беседе с представителями народной дипломатии затронуты вопросы участия этой общественной организации в дальнейшем укреплении двусторонних связей между братскими народами Беларуси и Азербайджана как дружественных государств и стратегических партнеров.