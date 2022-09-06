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Культура

Беларусь готовится отпраздновать День народного единства

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Беларусь готовится отпраздновать День народного единства

Идеи развития белорусского общества готовы озвучить общественные объединения нашей страны в преддверии Дня народного единства, который отметим 17 сентября, уже второй год подряд.

Идею учредить такой праздник поддержал Президент. Главная цель – сплотить  белорусское общество. Традиционно акцент на сохранении исторической памяти. «Беларусь адзіная» – один из проектов масштабного патриотического марафона, в этом сезоне пройдет в новом формате. Открытый диалог по самым актуальным темам белорусской истории стартует 7 сентября в Речице.

О ценностях белорусского народа, партийном строительстве – на протяжении двух недель будут говорить во всех уголках страны. 17 граней единства – масштабную кампанию запускает «Белая Русь». Суть проекта – дать возможность активистам в регионах высказать свою точку зрения по важным общественно-политическим вопросам.

Отметить День народного единства готовится и молодежь. Масштабная трудовая акция пройдет во многих регионах. Состоится финальный субботник в «Хатыни», в этом году мемориальный комплекс объявлен Всебелорусской молодежной стройкой. Присоединиться может каждый. Символ единства запускают и «Патриоты Беларуси». В программе – автопробеги в каждом из 118 районов страны. В местах сожженных деревень активисты установят памятные таблички с цифровыми QR-кодами. С заботой о семье – самая женская организация нашей страны поздравит родителей, у которых в знаковый для нашей страны день появились на свет малыши.

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