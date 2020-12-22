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COVID-19В стране и мире

Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый получит к ней свободный доступ

belta.by 76 0

Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый получит к ней свободный доступ

Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый желающий будет иметь к ней свободный доступ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин.

По словам главы государства, чтобы провести масштабную вакцинацию от COVID-19, Беларусь может пойти двумя путями. Первый заключается в разработке собственных вакцин. "Есть ученые, есть наработки, есть школа - надо этим заниматься. На что выйдем, я вас хочу сегодня послушать, чтобы зря не тратить деньги. Поэтому собственными белорусскими вакцинами заниматься будем", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что производство иммунологических препаратов такого уровня - абсолютно новая для Беларуси задача. "Есть определенный потенциал и в Минздраве, и в Академии наук. Как мне докладывают, на решение этой задачи уже нацелены ведущие сотрудники и ученые в сферах вирусологии, иммунологии, генетики, клеточной инженерии", - рассказал глава государства.

Во время совещания

 

Чтобы выбрать наиболее характерный штамм вируса для производства вакцины, изучено генетическое разнообразие его вариантов. Отрабатываются три возможных технологии получения прототипа вакцины. Изучается динамика состояния иммунитета у пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусом, а также аспекты сохранения иммунного ответа организма.

Это поможет выбрать основную "мишень" для создания отечественной вакцины, отметил Президент. Параллельно отрабатывается технологический процесс, идет поиск поставщиков для закупки оборудования.

Второй подход заключается в локализации производства зарубежных разработок. Александр Лукашенко поинтересовался, каковы уже изученные и проработанные обстоятельства - сроки, объемы, источники финансирования и перспективные возможности, а также на каком этапе совместный проект холдинга "Белфармпром" и российского Национального исследовательского центра имени Гамалеи.

"Однако вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ", - заявил глава государства.

По словам Президента, в первую очередь будут привиты наиболее уязвимые слои населения: пожилые люди, медики, учителя, торговые работники. "Для этого мы всегда найдем средства, и обязаны это сделать", - подчеркнул он.

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