Белагропромбанк приглашает клиентов и партнеров к участию в республиканском кейс-чемпионате «АГРО 4.0»

С 1 января по 27 мая 2022 года Белагропромбанк проводит республиканский кейс-чемпионат «АГРО 4.0», ключевой особенностью которого станет цифровая трансформация бизнеса. В данном чемпионате примут участие предприниматели и креативная молодежь, проекты будут направлены на решение самых различных бизнес-задач.

Мы живем в эпоху активного создания цифровых платформ и сервисов. Сегодня в выигрышном положении оказываются компании, способные адаптировать свои бизнес-процессы и стратегию под новые условия.

Белагропромбанк предлагает своим клиентам, представителям малого и среднего бизнеса, решить задачи цифровизации собственного бизнеса, предоставив кейсы в номинации «C2C: corn to coin» (от зернышка к монетке).

Формулировка бизнес-кейса, задачи – это дополнительная возможность посмотреть на свой бизнес со стороны, по-новому.

В подготовке кейс-решений примут участие молодые креативные ребята, которые погрузятся в конкретную проблему, предложат оптимальное решение.

Если вы не являетесь пока корпоративным клиентом нашего банка, но вас заинтересовал данный проект, то самое время начать бизнес с надежным партнером.

«Smart city» - социальная номинация кейс-чемпионата.

Приглашаем стать партнерами проекта «АГРО 4.0» компании и организации, для которых актуальны направление «умный город» и вопросы экологии, оцифровки большого объема информации, создания различных сервисов, помогающих подстраивать город под каждого конкретного горожанина, его потребности и жизненные ситуации. Свои задачи можно сформулировать в бизнес-кейсы, направленные на разработку идей по созданию взаимосвязанной системы коммуникативных и информационных технологий, и в итоге получить перспективные проекты решений.

И клиенты банка, и партнеры кейс-чемпионата, представившие бизнес-кейсы, получат также возможность заявить о своем деле, поучаствовать в нетворкингах, стать частью экосистемы республиканского проекта «АГРО 4.0».

Присоединиться к кейс-чемпионату «АГРО 4.0» можно в три шага.

1. Ознакомьтесь с Положением о проведении республиканского кейс-чемпионата на сайте.

2. Скачайте Форму для предоставления бизнес-кейса клиента, партнера Белагропромбанка.

3. Заполните форму, сформулировав там же бизнес-кейс (проблему), и направьте на электронный адрес hrconnect@belapb.by с пометкой «Кейс-чемпионат».

Бизнес-кейсы от клиентов и партнеров принимаются до 24.01.2022.

На все ваши вопросы готовы ответить по тел. +37529 149 17 64 (А1, Viber).

Ждем ваши заявки на участие в кейс-чемпионате «АГРО 4.0»!