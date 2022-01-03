Базовая величина в Беларуси увеличилась до Br32
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Базовая величина в Беларуси с 1 января увеличилась до Br32. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 декабря 2021 года №792, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Ранее базовая величина составляла Br29. Таким образом, она увеличена на Br3.
От базовой величины зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат.
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