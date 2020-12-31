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Общество

Базовая величина с 1 января увеличивается до Br29

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Базовая величина с 1 января увеличивается до Br29

Базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до Br29. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2020 года №783, сообщили в пресс-службе правительства.

Сейчас базовая величина составляет Br27. Таким образом, она будет увеличена на Br2.

От базовой величины зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице.

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