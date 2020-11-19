Базовая ставка в Беларуси с 1 января 2021 года вырастет до 195 рублей
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Базовая ставка в Беларуси с 1 января 2021 года вырастет до Br195. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 18 ноября 2020 года №659, сообщает пресс-служба правительства.
Базовая ставка применяется при оплате труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, поручено принять меры по реализации постановления.
Сейчас базовая ставка составляет Br185.
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