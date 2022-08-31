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Экономика

Базовая ставка в Беларуси повысится 1 сентября

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Базовая ставка в Беларуси повысится 1 сентября

Базовая ставка в Беларуси будет поэтапно повышена начиная с сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в пресс-службе правительства.

Размер базовой ставки с 1 сентября составит Br211, с 1 ноября - Br212.

 

 

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, в 2022 году продолжается поэтапный рост заработной платы работников бюджетной сферы за счет увеличения базовой ставки. В первом полугодии базовая ставка повышена с Br198 до Br210 (на 6%). В результате среднегодовой размер базовой ставки в 2022 году составит Br209,8 (с ростом к прошлому году на 6,9%). Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, в ноябре увеличение зарплаты за счет роста базовой ставки в результате составит в среднем около Br12 (от Br5 до Br30). На повышение базовой ставки из бюджета будет направлено около Br59 млн.

 

Кроме этого, с учетом важности и актуальности этого вопроса в преддверии нового учебного года правительством было принято решение о дополнительном повышении заработной платы воспитателей детских садов и помощников воспитателей. Воспитателям дошкольного образования с 1 сентября предусмотрена надбавка в размере 20% от оклада, помощникам воспитателя - 10% от оклада. Установление надбавки и увеличение базовой ставки позволит повысить заработную плату воспитателям дошкольного образования от Br70 до Br86 в зависимости от имеющейся квалификационной категории, а помощникам воспитателя на Br29. На эти цели из бюджета будет дополнительно направлено Br18,3 млн.

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