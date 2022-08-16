«Батька. Родина. Беларусь». Чем запомнился митинг 16 августа 2020 года?

16 августа 2020 года. В этот день в белорусской столице на площади Независимости собрались неравнодушные к судьбе своей страны белорусы. Спустя два года после митинга в поддержку и защиту страны и ее Президента уже очевидно - этот день вошел в историю Беларуси. А судьбоносный митинг остался в памяти его участников как истинный праздник Солидарности. Народ Беларуси показал своему Президенту - они вместе со своим лидером. Ну а Президент, неожиданно для многих приехавший тогда на митинг, в очередной раз обозначил - он всегда со своим народом.

Спустя два года после митинга в Минске инженер-системотехник Кобринского хлебозавода Павел Дмитриев вспоминает, что со стороны оппозиции давление на всех, кто выступает за Президента, было очень серьезное. Однако для всех, кто решил в этот день поехать и поддержать своего Президента, это было неважно. На кону стояла судьба страны.

"Решил поучаствовать в митинге, потому что хотел выразить поддержку нашему Президенту и тем людям, которые голосовали за него, но по разным причинам не могли приехать. Когда ехал в Минск, ожидал столкновений. В принципе, все прошло хорошо, было видно единение народа. Однако, когда мы уже расходились, толпы протестующих специально шли на людей с государственным флагом, прижимали к стене, кричали. Меня это возмутило. Много таких случаев было. Причем в толпе были и подростки. Это ненормально, когда подростки, не разбирающиеся в ситуации, под чьим-то влиянием идут на митинги. Рад, что ситуация стабилизировалась. События 2022 года показывают, что если бы тогда не приняли конкретные меры, то у нас могла сложиться ситуация, как у южных соседей", - отметил Павел Дмитриев.

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич уверен, что митинг 16 августа 2020 года стал очень знаменательным в истории, ведь это событие стало концом попытки госпереворота.

"Я прекрасно помню этот день, потому что стоял на этом митинге и выступал. И тот день крайне важный был, потому что мы знали, но тогда впервые увидели, как нас много. Как много людей (а приехали далеко не все, кто мог) разделяют ценности сохранения страны, развития и всего того, чего мы достигли. Мы сказали "нет", чтобы судьба страны решалась на улице. Сказали "нет" тому, чтобы судьбу страны решали извне. Мы поддержали тогда Президента страны. И я скажу, что тот митинг был концом попытки госпереворота. Можно сказать, что после 16 августа я пришел домой с чувством понимания того, что никогда не получится поломать страну", - сказал Олег Гайдукевич.

"Прошли два года. Но мы не смотрим в прошлое, чтобы наблюдать за ним и исключительно радоваться нашей победе, мы идем дальше, - отметил депутат. - Мы думаем о том, что будет в стране через 5-10 лет. И то, что мы сделали за эти два года, начиная с изменений Конституции, заканчивая укреплением силового блока, гражданского общества, принятием огромного ряда законопроектов по борьбе с терроризмом, экстремизмом, борьба с санкциями. Это все делается для чего? Для того, чтобы через 5-10-15-20 лет сохранить ту страну, которую мы отстояли тогда в августе 2020 года. Мы сейчас думаем о будущем, а наши оппоненты живут прошлым. И вторая разница между нами: они ненавидят Беларусь, поэтому санкции требуют, а мы ее любим. А кто любит - всегда победит тех, кто ненавидит. Вот что произошло 16 августа".

"Я прекрасно помню этот день, потому что стоял на этом митинге и выступал. И тот день крайне важный был, потому что мы знали, но тогда впервые увидели, как нас много. Как много людей (а приехали далеко не все, кто мог) разделяют ценности сохранения страны, развития и всего того, чего мы достигли. Мы сказали "нет", чтобы судьба страны решалась на улице. Сказали "нет" тому, чтобы судьбу страны решали извне. Мы поддержали тогда Президента страны. И я скажу, что тот митинг был концом попытки госпереворота. Можно сказать, что после 16 августа я пришел домой с чувством понимания того, что никогда не получится поломать страну", - сказал Олег Гайдукевич.

"Прошли два года. Но мы не смотрим в прошлое, чтобы наблюдать за ним и исключительно радоваться нашей победе, мы идем дальше, - отметил депутат. - Мы думаем о том, что будет в стране через 5-10 лет. И то, что мы сделали за эти два года, начиная с изменений Конституции, заканчивая укреплением силового блока, гражданского общества, принятием огромного ряда законопроектов по борьбе с терроризмом, экстремизмом, борьба с санкциями. Это все делается для чего? Для того, чтобы через 5-10-15-20 лет сохранить ту страну, которую мы отстояли тогда в августе 2020 года. Мы сейчас думаем о будущем, а наши оппоненты живут прошлым. И вторая разница между нами: они ненавидят Беларусь, поэтому санкции требуют, а мы ее любим. А кто любит - всегда победит тех, кто ненавидит. Вот что произошло 16 августа".

Первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк уверяет, что, как и многие его знакомые, пусть даже пришлось корректировать августовские планы, не мог не поехать в этот день в столицу. "Для меня важно, что мы поехали на митинг. Чувствовали плечо друг друга, встретились с единомышленниками со всей республики. Поразило выступление главы государства. В тот период это было важно для страны и для каждого белоруса-патриота. Берет гордость, что не дрогнули и получили поддержку нашего выбора. Гражданскому обществу удалось его отстоять. Конечно, это уже история, но хорошо, что каждый из нас внес свою лепту в будущее страны", - подчеркнул он.

В тот день в Минск на митинг в поддержку сохранения спокойствия, мира и безопасности в Беларуси приехали люди из самых разных уголков страны. И за эту поддержку, за веру в родную, светлую Беларусь Президент лично всех поблагодарил.

"Спасибо вам, гомельчане: мы прожили с вами четверть века трудных лет, и вы меня никогда не подводили. Спасибо вам, земляки-могилевчане и витебчане. Спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости - военные годы. Спасибо вам, гродненцы: именно тогда, в середине 1990-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас. Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции", - эмоционально высказался тогда Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что встреча на площади Независимости - это возможность защитить все то, что так дорого каждому простому белорусу. "Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что не хотел звать людей на площадь, поскольку у них много дел дома: труженики села убирают хлеб, родители и учителя готовятся к новому учебному году. "Но самое главное: я помню те 1990-е - здесь стояли люди, рабочие с кастрюлями и чайниками, и просили кушать, просили накормить детей. И я это все видел. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник улиц и площадей, митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь", - отметил Президент.

Сейчас эти слова своего Президента и ту атмосферу, которая царила 16 августа на митинге на площади Независимости, вспоминают многие. Это событие называют не иначе, как митинг Солидарности, и говорят, без всякой оглядки на пафос, о судьбоносном моменте, который доказал единство белорусов.

Заместитель директора по идеологической работе и быту ОАО "Могилевский мясокомбинат" Владимир Павловский - один из тех земляков Президента, который в этом точно уверен. Он лично был в тот день в Минске - приехал поддержать то, что действительно было ему дорого.

"Два года назад в Минске прошел очень важный митинг Солидарности, который собрал в столице тысячи людей со всех уголков нашей страны. Это, на мой взгляд, судьбоносный момент в истории современной Беларуси, который показал всему миру силу и единство нашего народа, - отметил он. - Послевыборный период был сложным. Потому что отдельные люди всеми силами создавали в нашей стране информационный вакуум. И начали они это делать задолго до президентских выборов. Пока Александр Лукашенко был занят делом, прикладывая все силы, чтобы решать важнейшие вопросы, хотя бы взять сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией, другие просто постили всякие фейки в социальных сетях, финансировали митинги и платили людям за то, чтобы те выходили на улицы. Наш митинг показал, что сторонников Александра Лукашенко намного больше. И что нам не нужно платить, чтобы выйти и поддержать нашего Президента, еще раз напомнить мировой общественности, что белорусы выступают за мир и развитие".

По словам Владимира Павловского, именно в Минске два года назад появилась новая речевка, которая стала настоящим символом. "Когда мы приехали в Минск и разворачивали свои флаги, подумали о том, что нам нужен сильный лозунг. Так появилась сильная и короткая фраза, в которой огромной смысл : "Батька. Родина. Беларусь". И уже 19 августа этот лозунг звучал на большом митинге в Могилеве", - поделился Владимир Павловский.

Он рассказал, что в 2020 году был первым секретарем Могилевского областного комитета БРСМ. "У меня по долгу службы было много знакомых из разных уголков страны. И мы, не сговариваясь, встретились все в Минске. Этот митинг стал настоящим праздником единомышленников, который еще больше сплотил людей. И настоящим подарком стало выступление нашего Президента, ведь никто не знал, что он выйдет к нам, - поделился он. - Мы воочию увидели и еще раз осознали, что нас большинство. Тех, кто выступает за мирное развитие, кто поддерживает избранный главой государства путь. Мы еще раз заявили о том, что против насилия и вранья. Это стало лучшим опровержением всех тех постов и сплетен, которыми спекулировали наши оппоненты. И по прошествии двух лет мы только убедились в том, что правда всегда была на нашей стороне".

Директор Томашовской СШ Брестского района Евгений Григорьев помнит 16 августа 2020 года очень хорошо. Тот эмоциональный настрой, который царил на площади, признается, забыть невозможно.

"Два года - достаточно длительный промежуток для того, чтобы эмоции уже угасли, но самое первое, что вспоминается, - это ощущение единства. Огромное количество людей, собранных вместе, объединенных одной мыслью, одним желанием - защитить и сохранить страну. Это, наверное, превалирующее в данной ситуации и создавало ощущение правильности того, что ты делаешь. На слова ораторов все время шел очень сильный эмоциональный отклик, постоянная поддержка, одобрение, аплодисменты. Особенно в момент, когда появился и встал за трибуну сам глава государства. Когда он вышел к людям в рубашке с коротким рукавом - то есть было четко видно, что это не какой-то запуганный политикан, у которого под одеждой бронежилет и еще что-то и вокруг него толпа охраны. Он просто вышел напрямую к людям и говорил максимально открыто, без бумажки - так, как обычно Александр Григорьевич говорит. И поэтому, наверное, его выступление "зашло" и было услышано всеми на этой огромной площади. Воспоминания и мысли по поводу тех событий не покидают и продлеваются постоянно теми событиями, которые происходят в мире. Тем более для нас, жителей приграничья, где буквально в нескольких километрах проходит граница с Польшей и Украиной. Мы эмоционально в гуще событий постоянно. И чем больше видишь, что происходит там, в соседних государствах, тем больше понимаешь, что нельзя допустить подобного на территории своей страны", - уверен Евгений Григорьев.

БЕЛТА