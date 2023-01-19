Бастуют все. Во Франции пройдет общенациональный день протеста против пенсионной реформы

Ведущие профсоюзы Франции проведут 19 января первую из запланированных массовых акций протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста в стране до 64 лет, сообщает ТАСС.

Согласно сообщениям, поступавшим 18 января в течение дня из регионов, социальная мобилизация обещает на этот раз стать особенно масштабной. Марши против правительственного проекта, по оценкам экспертов, могут собрать в стране до 750 тыс. участников.

Полиция и жандармерия мобилизовали 10 тыс. сотрудников в связи с вероятностью беспорядков. Только в столице дежурство на улицах будут нести 3,5 тыс. правоохранителей.

Ситуация на транспорте

Работу в транспортной отрасли намерена прекратить значительная часть персонала. В администрации парижской транспортной сети не исключили, что движение в столице будет серьезно нарушено.

Резко сократится и междугороднее сообщение. Часть региональных поездов прекратила курсировать уже в среду вечером. По данным руководства Национальной компании железных дорог (SNCF), на маршруты в четверг не выйдет почти треть дальних сверхскоростных поездов. В этих условиях администраторы отрасли рекомендовали пассажирам по возможности отложить свои поездки и работать дистанционно.

Пересмотрели планы и на воздушном транспорте. Дирекция столичного аэропорта Орли предупредила авиапутешественников, что воздушные перевозчики не в состоянии обеспечить некоторые рейсы.

Предостережение правительства

О намерении бастовать заявила большая часть учителей. К акциям протеста готовы присоединиться и профсоюзы медицинских работников. В связи с назначенными на четверг забастовками на нефтеперерабатывающих предприятиях многие автомобилисты спешили заправить машины заблаговременно.

Власти настойчиво предостерегли профсоюзы от попыток парализовать экономику. "Демонстрации - да, блокада страны - нет", - предупредил официальный представитель правительства Оливье Веран после заседания Кабинета министров, прошедшего накануне под руководством президента республики Эммануэля Макрона. В четверг сам глава государства и 11 министров кабинета будут находиться в Испании в связи с проведением в Барселоне давно запланированного на этот день двустороннего испано-французского саммита.

Демография и дефицит

Повышение пенсионного возраста французские власти мотивируют демографическими и финансовыми причинами. Ожидаемая продолжительность жизни во Франции составляет 85 лет для женщин и 79 лет - для мужчин. В то же время рост экономики замедлился, пенсионный бюджет стал дефицитным.

В 2020 году Франция расходовала на пенсии 331,6 млрд евро. Это составило 14,4% ВВП. Согласно статистике базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития, французы в возрасте 60-64 лет работают менее продолжительное время, чем в других странах Европы, где пенсионный возраст выше. Это создает проблемы для финансирования системы. На одного пенсионера в стране уже сейчас приходится менее двух работающих, а в 2050 году это соотношение может оказаться еще более пугающим - 1:1,2.

Дилемма правительства

Государство, по словам премьер-министра Элизабет Борн, рисковало оказаться перед дилеммой: уменьшить пенсии или увеличить налоги. Периодически система пенсий становится во Франции ареной столкновения интересов правительства и профсоюзов. Социологи отмечают, что пенсионная проблема традиционно волнует и мобилизует французов на активные действия в защиту своих интересов.

Широкие профсоюзные кампании против попыток реформирования пенсионной системы проходили в стране в 1995, 2003, 2010, 2014, 2019 годах.

Согласно исследованию, проведенному в этом месяце социологической службой OpinionWay, большинство французов признают необходимость реформирования системы, но выступают против рецептов правительства. Более половины участников опроса не одобряют ни повышения пенсионного возраста, ни увеличения продолжительности взносов работников для получения пенсии в полном размере.

Как заявил изданию 20 minutes федеральный секретарь профсоюза железнодорожников SUD-Rail Фабьен Дюма, протесты вызваны тем, что "люди хотят ясно представлять себе, что ждет их в будущем, но их доступ к гарантированным правам постоянно модифицируется".

Акции профсоюзов активно поддерживаются левой оппозицией. "Мы выйдем на улицу вместе со всеми", - заявила в среду на заседании Сената глава фракции Французской компартии в верхней палате парламента Элиан Ассасси. Как сообщил журналистам Жан-Люк Меланшон, баллотировавшийся на пост президента Франции от левого блока в 2022 году, он и его партия "Неподчинившаяся Франция" также примут участие в профсоюзном марше.