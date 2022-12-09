Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Басков поддержал акцию военно-патриотического клуба "Рысь" и возложил цветы к монументу Победы, сообщает БЕЛТА.

В последнее время в некоторых странах бывшего Советского Союза бесцеремонно уничтожаются памятники советским воинам, подарившим всему миру победу в Великой Отечественной войне. Тем самым стирается историческая память сразу нескольких поколений. Воспитанники военно-патриотического клуба "Рысь" запустили флешмоб памяти против преступного беспамятства народов, которые получили свободу и возможность жить под мирным небом благодаря жертвам советских солдат. Дмитрий Басков также присоединился к акции юных патриотов, возложив цветы к столичному монументу Победы.

"Давайте поклонимся настоящим патриотам. Тем, кто искренне заботился об интересах Родины, был готов к самопожертвованию ради нее, испытывал гордость за ее успехи и достижения, уважал ее культуру и историю. А тем, кто сегодня на государственном уровне легализовал вандализм и сносит памятники освободителям по всей Европе, - позор! Но мы, белорусы, чтим память. Никто не будет забыт. Спасибо вам, герои-освободители", - поделился эмоциями Дмитрий Басков.