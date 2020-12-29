Банковский процессинговый центр рассказал, как не попасть в ловушку мошенников при безналичных платежах

"В преддверии праздников мы спешим подготовить подарки близким, успеть совершить покупки по самой выгодной цене, при этом становимся менее внимательными и более уязвимыми к уловкам мошенников, цель которых - получить доступ к конфиденциальной информации, номерам карточек, паролям и другим нашим банковским данным, чтобы похитить денежные средства. К сожалению, участились случаи мошенничества, связанные с получением сообщений о выигрыше ценных призов, поэтому любая просьба перевести денежные средства для получения выигрыша должна насторожить вас", - предупредили в центре.

Также нужно помнить об осторожности при покупке товаров по очень низким ценам. Не стоит поддаваться уговорам перевести оплату за предоставляемые по привлекательной цене товар или услугу на банковскую платежную карточку продавца или его электронный кошелек до фактического получения товара, а также переходить по сомнительным ссылкам для получения денежного перевода после ввода реквизитов карточки.

"Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону или в социальных сетях третьим лицам информацию о полном номере банковской платежной карточки, сроке действия, CVC/CVV-коде, пароле 3D-Secure, логинах и паролях, SMS-кодах, сеансовых ключах к интернет-банкингу и мобильным приложениям. Ни один банк не будет спрашивать у вас такие данные", - подчеркнули в центре.