Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 19 февраля

Банковский процессинговый центр предупреждает о технических работах 19 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.

19 февраля с 2.00 до 4.00 центр будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании центра.

В это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.