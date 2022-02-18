Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 19 февраля
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Банковский процессинговый центр предупреждает о технических работах 19 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.
19 февраля с 2.00 до 4.00 центр будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании центра.
В это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.
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