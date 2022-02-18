Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 19 февраля

11 0

Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 19 февраля

Банковский процессинговый центр предупреждает о технических работах 19 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.

19 февраля с 2.00 до 4.00 центр будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании центра.

В это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »