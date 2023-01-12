«Банковские» мошенники за несколько дней похитили у белорусов Br27 тыс.

За последние несколько дней "банковские" мошенники похитили у белорусов Br27 тыс. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Аферисты выманили у 47-летней жительницы Ошмян Br5 тыс., у 22-летней брестчанки Br8 тыс., а у 47-летней гомельчанки почти Br14 тыс. Они поверили, что своими действиями помогают правоохранителям задержать злоумышленников, взяли кредиты в банках и отправили деньги мошенникам.

Практически каждый день фиксируются случаи, когда аферисты уговаривают граждан оформить на себя кредит. Они связываются через Viber, представляются работниками службы безопасности банка или правоохранителями. Заявляют, что кто-то подал заявку на кредит, используя личные данные потерпевших. Чтобы помешать аферистам и вывести их на чистую воду, гражданину нужно взять такой же заем, иногда в нескольких банках, и перевести на указанный счет. После задержания мошенников долг якобы спишется. Если этого не сделать, то мошенников не поймать, а жертве придется выплачивать чужой кредит. При этом в некоторых случаях для убедительности потерпевшим даже присылают фотографии якобы служебных удостоверений правоохранителей.

Также потерпевших подкупает то, что звонки поступают с аккаунтов Viber, которые оформлены на белорусские номера телефонов. Для этого злоумышленники похищают чужие учетные записи.

По материалам belta.by.