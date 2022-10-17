«Банковские аферисты» пытались выманить у женщины крупную сумму

В Костюковичский РОВД обратилась местная жительница с информацией, что ее хотят обмануть путем оформления кредита.

Потенциальной жертве в мессенджере поступил звонок. Мужской голос рассказал, что нечистые на руку работники банка попытались взять на ее личные данные кредит. Чтобы установить аферистов, ей нужно подать заявку на заем на таких же условиях. Женщина договорилась с неизвестным созвониться завтра.

Следующим утром разговор состоялся в присутствии правоохранителей. Собеседник говорил уверенно и оперировал понятиями банковской системы. Он просил сохранить детали сделки в тайне и сказал, что ожидает срочного ответа. Попросил взять в кредит четыре тысячи рублей и перевести на указанный им счет.

По данному факту проводится проверка.

МВД напоминает: ни работники банков, ни правоохранители не звонят по служебным вопросам через мессенджеры. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.