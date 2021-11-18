Банкоматы-новинки появились в Бобруйске

ОАО «АСБ Беларусбанк» живет в ногу со временем, постоянно расширяя перечень услуг, которые клиент может получить удаленно, используя сервисы дистанционного обслуживания. Для экономии времени и удобства пользования услугами банка теперь и в Бобруйске в крупнейших торговых объектах ТЦ «Корона» и магазине «Евроопт» установлены банкоматы с технологией Cash Recycling.

Технологичная новинка соединяет в себе функционал банкомата и инфокиоска с функцией приема наличных денежных средств. Она позволит совершать ряд ключевых операций как юридическим, так и физическим лицам. В этих банкоматах можно:

– снимать наличные, в том числе иностранную валюту;

– совершать платежи, используя карточку или наличные;

– пополнять карт-счета наличными;

– проводить валютно-обменные операции;

– осуществлять прием выручки от юридических лиц и ИП.

Уверены: жители города оценят функционал современных устройств самообслуживания, которые установлены в магазинах «Евроопт» (ул. Минская, 111), ТЦ «Корона» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 33).

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