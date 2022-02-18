Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Балет «Лебединое Озеро» этой весной покажут в Бобруйске

14 0

Балет «Лебединое Озеро» этой весной покажут в Бобруйске

Русский Национальный классический балет едет в Бобруйск. художественный руководитель -- Анна Нехлюдова.

 

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »