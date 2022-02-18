Балет «Лебединое Озеро» этой весной покажут в Бобруйске
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Русский Национальный классический балет едет в Бобруйск. художественный руководитель -- Анна Нехлюдова.
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Русский Национальный классический балет едет в Бобруйск. художественный руководитель -- Анна Нехлюдова.