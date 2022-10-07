Байден: мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой ядерной войны

Сегодня мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой ядерного противостояния. Таким мнением поделился американский президент Джо Байден, пишет ТАСС.

Президент Соединенных Штатов отметил, что ядерное оружие может быть применено в том случае, если «ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается». При этом Байден не уточнил, какая страна может его применить первой. Американский лидер подчеркнул, что российская сторона, скорее всего, не блефует, когда говорит о возможности использования ядерного оружия при определенных условиях.

– Я не думаю, что существует возможность с легкостью использовать тактическое ядерное оружие, чтобы это не закончилось армагеддоном, – добавил Байден.

К слову, ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва может применить ядерное оружие лишь в заранее определенных случаях.