Баханович: высокое качество образования всегда было одним из брендов нашей страны

Высокое качество образования всегда было одним из брендов нашей страны. Об этом заявил первый заместитель министра образования Александр Баханович на I Международной научно-практической конференции "Обеспечение качества образования: состояние, проблемы и перспективы.

"Система образования и ее качество - один из главных факторов развития любой страны. Высокое качество образования всегда было одним из брендов Беларуси. Безусловно, мы должны сохранить его, потому что это и социальная стабильность в обществе, и развитие экономики, и высококвалифицированные кадры, которые не только поддерживают существующие отрасли экономики, но и развивают новые, способствуют дальнейшему росту, развитию и процветанию нашей страны. Качество образования - это прежде всего подготовка таких специалистов, которые в полной мере отвечают запросам наших отраслей экономики и в целом государства, социальной сферы. Это целый комплекс подготовки, не только обучения, но и воспитания. Потому что высококвалифицированный специалист - своеобразный центр притяжения других людей. Он концентрирует вокруг себя трудовые коллективы и является драйвером развития той или иной отрасли. Поэтому очень важно это развивать. И, общаясь на таких конференциях, мы как раз и способствуем продвижению и развитию высокого качества образования", - сказал Александр Баханович.

Он отметил, что со странами СНГ у Беларуси всегда было очень плотное взаимодействие. "Первая международная научно-методическая конференция, касающаяся вопросов обеспечения качества образования, тому подтверждение. Сегодня здесь участвуют представители Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. Это все давние наши связи еще с советских времен. У нас была одна общая система образования, одни подходы, поэтому очень важно развивать сотрудничество, общаться, обмениваться мнениями, вырабатывать новые решения. Тем более что мы сегодня находимся в состоянии очень большого давления на нашу страну и соседей по СНГ. Поэтому мы должны отвечать на эти вызовы", - подчеркнул первый замминистра.

Организатор конференции - Департамент контроля качества образования совместно с Национальным агентством по обеспечению качества образования под эгидой Министерства образования Беларуси. На конференции впервые обсуждаются вопросы обеспечения качества образования на всех его уровнях одновременно, с выработкой единых подходов к обеспечению качества национального образования.

В мероприятии принимают участие представители Министерства образования Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Департамента контроля качества образования, Национального агентства по обеспечению качества образования, представители министерств образования и образовательных учреждений России, Армении, Кыргызстана, Узбекистана и Китая. От белорусской стороны педагогическую общественность представляют более 25 учреждений высшего образования и дополнительного образования взрослых, 10 учреждений общего среднего образования, два учреждения дошкольного образования. Среди авторов конференции более 10 докторов наук и свыше 70 кандидатов наук.

По материалам belta.by.