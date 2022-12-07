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Экономика

«Бабушкина крынка» готовится организовать выпуск безлактозных продуктов (видео)

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«Бабушкина крынка» готовится организовать выпуск безлактозных продуктов (видео)

По итогам международного инвестфорума «Мельница успеха» в Могилеве на холдинге «Бабушкина крынка» реализуют два проекта: выпуск молочной продукции без лактозы и печеных творожных замороженных продуктов. И оба проекта – инновационные.

ТРК «Могилев»

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