«Бабушкина крынка» готовится организовать выпуск безлактозных продуктов (видео)
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По итогам международного инвестфорума «Мельница успеха» в Могилеве на холдинге «Бабушкина крынка» реализуют два проекта: выпуск молочной продукции без лактозы и печеных творожных замороженных продуктов. И оба проекта – инновационные.
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