Бабье лето закончилось? Прогноз погоды на ближайшие сутки

18 октября будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4–9 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, днем по северо-востоку местами 15–18 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +8 до +14 °С, по востоку от +5 до +7 °С, днем от +15 °С по северу до +22 °С по югу.

В ближайшие сутки похолодает, будет облачно с прояснениями.

В среду, 19 октября, временами пройдут дожди. Ветер западный с переходом на северный, 5–10 метров в секунду, днем порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +12 °С, днем от +7 до +14 °С.

В четверг, 20 октября, ночью и утром в центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Днем будет преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4–9 метров в секунду, по восточной половине порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 °С, по северо-западной половине местами ожидаются заморозки 0... -2 °С, днем прогнозируется от +4 до +9 °С.