Азаренко и Соболенко претендуют на титул лучшей теннисистки 2020 года

Сразу две белоруски претендуют на звание лучшей теннисистки уходящего года. Виктория Азаренко и Арина Соболенко в числе шести номинанток, выбранных Всемирной женской теннисной ассоциацией. На титул лучшей также претендуют американка российского происхождения София Кенин, румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака и представительница Польши Ига Швентек, сообщает официальный сайт WTA. Соболенко выиграла три турнира в сезоне: в Дохе, Остраве и Линце. В Чехии она также завоевала трофей в парном разряде. Азаренко в 2020 году не было равных на турнире в Цинциннати, также экс первая ракетка мира дошла до финала US Open. Претенедует на победу Азаренко и в номинации "Камбэк года". Результаты голосования будут объявлены на следующей неделе.