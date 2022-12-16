Автозапчасти на Br450 тыс. пытались незаконно ввезти через белорусскую границу

Автозапчасти стоимостью более Br450 тыс. пытались незаконно переместить на территорию ЕАЭС через белорусскую границу, сообщили в ГТК.

Почти 2 тыс. автомобильных запчастей пытались незаконно переместить на территорию ЕАЭС. Партию незадекларированных товаров обнаружили гродненские таможенники в грузовом автомобиле, принадлежащем литовскому перевозчику.

Транспортное средство Scania следовало на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Привалка". Согласно сведениям, указанным в документах, в грузовике перемещали сборный груз: автомобильные запчасти для легкового автомобиля, одежду, новогодние украшения, биологические добавки и другое.

При проведении досмотра установлено, что помимо заявленных товаров в грузовом отсеке автомобиля находятся автозапчасти, сведения о которых в документах отсутствуют. Стоимость незаконного перемещаемого груза составила более Br450 тыс.

Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.