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Авторская песня, ода самоотверженности и самоотдачи доблестной службе МЧС, ко дню спасателя

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Авторская песня, ода самоотверженности и самоотдачи доблестной службе МЧС, ко дню спасателя

Когда цена человеческой жизни исчисляется уже минутами, когда беда совсем близко и ситуация кажется безвыходной, на помощь приходят они — спасатели МЧС.

Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым и решительным действиям в условиях повышенного риска в самой сложной, нестандартной обстановке. Люди, попавшие в беду, рассчитывают на помощь, потому что уверены -  помощь обязательно придет.

Работа по спасению - командная работа. И очень важно в любой ситуации быть уверенным, что рядом окажется товарищ, который подстрахует, поможет, подскажет. Именно такая команда - надежных, смелых, преданных долгу и Родине сложилась в службе МЧС.

Спасатели областного Центра безопасности жизнедеятельности Ольга Нехороших и Никита Тарелкин подготовили авторскую песню, каждое слово в которой - это ода самоотверженности и самоотдачи  доблестной службе МЧС. Исполнили песню спасатели Могилевского городского отдела по ЧС Эдуард Врублевский и Виталий Котляров.

С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ!

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