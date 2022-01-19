Авторская песня, ода самоотверженности и самоотдачи доблестной службе МЧС, ко дню спасателя

Когда цена человеческой жизни исчисляется уже минутами, когда беда совсем близко и ситуация кажется безвыходной, на помощь приходят они — спасатели МЧС.

Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым и решительным действиям в условиях повышенного риска в самой сложной, нестандартной обстановке. Люди, попавшие в беду, рассчитывают на помощь, потому что уверены - помощь обязательно придет.

Работа по спасению - командная работа. И очень важно в любой ситуации быть уверенным, что рядом окажется товарищ, который подстрахует, поможет, подскажет. Именно такая команда - надежных, смелых, преданных долгу и Родине сложилась в службе МЧС.

Спасатели областного Центра безопасности жизнедеятельности Ольга Нехороших и Никита Тарелкин подготовили авторскую песню, каждое слово в которой - это ода самоотверженности и самоотдачи доблестной службе МЧС. Исполнили песню спасатели Могилевского городского отдела по ЧС Эдуард Врублевский и Виталий Котляров.

С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ!