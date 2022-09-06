Автопробег, приуроченный ко Дню народного единства, пройдет в Могилевской области 10-12 ноября

Ко Дню народного единства Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси проводит акцию «Символ единства». Как и в прошлом году, одна из основных задач - проезд по всем 118 райцентрам страны. Об этом рассказали лидеры общественных объединений на пресс-конференции , прошедшей в Национальном пресс-центре Республики Беларусь.

- В этом году мы делаем этот автопробег приуроченным к Году исторической памяти. В рамках акции запланирован целый комплекс мероприятий, в том числе на мемориалах, местах захоронений времен ВОВ, на месте сожженных деревень будет проводиться установка памятных табличек с цифровыми QR-кодами. Уникальность в том, что эти QR-коды будут оснащены историями очевидцев тех страшных событий ВОВ, архивными данными, которые в художественной форме озвучены нашими дикторами, известными журналистами, - отметила зампредседателя Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Анна Харута.

Во время автопробега представители общественных объединений страны будут устанавливать тематические баннеры, приуроченные к Году исторической памяти, и собирать обращения граждан с существующими проблемами и возможными инициативами.

Старт акции «Символ единства» запланирован на 12 сентября. Автопробег начнется в Витебской области, в Полоцке. В Гродненской области мероприятие пройдет с 22 по 25 сентября, Брестской - 6-9 октября, Гомельской - 27-30 октября, Могилевской - 10-12 ноября. Завершится акция мероприятиями в Минской области, которые пройдут 24-28 ноября.