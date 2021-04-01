Автопарк Могилевской области пополнят 60 автобусов и троллейбусов – Авраменко

Пассажирский автопарк Могилевской области в 2021 году пополнят 60 новых автобусов и троллейбусов. Об этом сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Могилевоблавтотранс" на базе троллейбусного парка №1, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Глава ведомства рассказал о планах по развитию автомобильного, железнодорожного, авиационного транспорта и дорожного хозяйства на предстоящую пятилетку. И одним из ключевых вопросов является обновление автопарка.

"С учетом утверждения госпрограммы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы особое внимание будет уделяться работе облавтотрансов в части обновления подвижного состава. Если говорить про Могилевскую область, то на текущий год запланировано приобретение порядка 60 транспортных средств. Это автобусы и троллейбусы, - сказал он. - К тому же концептуальным направлением развития является расширение применения электробусов. В целом поставлена задача к концу пятилетки увеличить долю электрифицированных транспортных средств в стране до 30%".

Во время общения с работниками Алексей Авраменко отметил, что, несмотря на все сложности и последствия пандемии в прошлом году, предприятия транспортной отрасли сохранили многотысячные коллективы и обеспечили перевозку пассажиров и грузов.

Также на встрече шла речь об итогах VI Всебелорусского народного собрания, вопросах социально-экономического развития страны и внесения изменений в Конституцию. Работники предприятия задали министру все интересующие их вопросы.

ОАО "Могилевоблавтотранс" осуществляет перевозки пассажиров и грузов. Общая сеть регулярных пассажирских перевозок включает порядка 580 маршрутов. На предприятии также имеется 12 диагностических станций для проведения технического осмотра транспортных средств.