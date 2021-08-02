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Экономика

Автомобильное топливо в Беларуси с 3 августа дорожает на одну копейку

belta.by 66 0

Автомобильное топливо в Беларуси с 3 августа дорожает на одну копейку

Автомобильное топливо в Беларуси с 3 августа дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

С 3 августа цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,94, АИ-95-К5-Евро - Br2,04, АИ-98-К5-Евро - Br2,26, ДТ - Br2,04.

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