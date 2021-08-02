Автомобильное топливо в Беларуси с 3 августа дорожает на одну копейку

Автомобильное топливо в Беларуси с 3 августа дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

С 3 августа цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,94, АИ-95-К5-Евро - Br2,04, АИ-98-К5-Евро - Br2,26, ДТ - Br2,04.