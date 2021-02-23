Автомобильное топливо в Беларуси с 23 февраля подорожало на 1 копейку
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Автомобильное топливо в Беларуси с 23 февраля подорожало на 1 копейку, сообщается на сайте концерна "Белнефтехим".
Розничные цены на моторное топливо на АЗС составляют: на АИ-92-К5-Евро - Br1,74, АИ-95-К5-Евро - Br1,84, АИ-98-К5-Евро - Br2,06, ДТ - Br1,84.
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