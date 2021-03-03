Автомобильное топливо в Беларуси с 2 марта подорожало на 1 копейку
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Автомобильное топливо в Беларуси с 2 марта подорожало на 1 копейку, сообщает концерн "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила Br1,75, АИ-95-К5-Евро - Br1,85, АИ-98-К5-Евро - Br2,07, ДТ - Br1,85.
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