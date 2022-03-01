Автомобильное топливо в Беларуси с 1 марта дорожает на 2 копейки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

С 1 марта 2022 года розничные цены на моторное топливо на АЗС впервые в текущем году увеличатся на 2 копейки за 1 литр и составят: на АИ-92-К5-Евро - Br2,02, АИ-95-К5-Евро - Br2,12, АИ-98-К5-Евро - Br2,34, ДТ - Br2,12.

"Концерн "Белнефтехим" строго придерживается политики сдержанного изменения цен на моторное топливо с учетом комплексной оценки экономического состояния НПЗ, динамики изменения котировок нефти и конъюнктуры рынка нефтепродуктов в сопредельных государствах. В текущем году белорусские НПЗ приобретают нефть по цене, максимально приближающейся к мировой (более 90% от мирового уровня). За последние три месяца мировые котировки на нефть выросли более чем на 30% (с $74,1 за 1 баррель в декабре 2021 года до $97 в феврале 2022-го)", - обратили внимание в концерне.

В 2021 году при росте цен на нефть на 54,5% розничные цены на моторное топливо в стране в среднем были увеличены на 16,3%.

"Удорожание нефти приводит к росту затрат переработчиков нефти и дефициту финансовых средств. В целях обеспечения финансовой устойчивости белорусских производителей нефтепродуктов и удовлетворения в полном объеме потребностей страны концерн считает продолжение выработанной ценовой стратегии необходимой мерой, реализуемой только с учетом внутренних мероприятий по оптимизации затрат НПЗ", - подчеркнули в концерне.

С учетом высоких темпов роста цен на нефть и ростом волатильности на валютном рынке принято решение о проведении индексации цен с шагом до 2 копеек за 1 л.