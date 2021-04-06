Автомобильное топливо снова подорожало
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Автомобильное топливо подорожало с 6 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте "Белнефтехима".
"Среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7%. Цены на моторное топливо за период с начала года увеличены на 4,3%. В соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 6 апреля 2021 года изменяются", - пояснили причину повышения в концерне.
Стоимость 1 л бензина с 6 апреля 2021 года: АИ-92-К5-Евро - Br1,79, АИ-95-К5-Евро - Br1,89, АИ-98-К5-Евро - Br2,11, ДТ - Br1,89.
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