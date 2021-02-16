Автомобильное топливо с 16 февраля дорожает на 1 копейку

Автомобильное топливо в Беларуси с 16 февраля дорожает на 1 копейку. Такая информация размещена на сайте концерна "Белнефтехим".

Розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро - Br1,73, АИ-95-К5-Евро - Br1,83, АИ-98-К5-Евро - Br2,05, ДТ - Br1,83.

В "Белнефтехиме" провели мониторинг ситуации на нефтяном рынке с 1 по 12 февраля и отметили восходящий тренд изменения мировых цен на нефть.

"Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около $60 за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь на 9%", - привели данные в концерне.

"В таких условиях значительно возрастают затраты на закупку нефти. В целях обеспечения стабильной работы НПЗ концерн "Белнефтехим" продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты", - пояснили в концерне.