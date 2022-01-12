Автомобилистам Бобруйска на заметку: почему важно учитывать шумность при покупке новых шин

Если постоять минут десять рядом с источником монотонного звука, а затем отойди подальше – как будто голова вернётся на место и даже физически станет легче. Тяжёлый звук часто издаёт техника – работающий станок или автомобиль в движении. В том числе поэтому вдоль дорог Бобруйска и любых других городов высаживают деревья и кустарники: даже зимой они помогают рассеивать звук, который направляется во дворы и дома.

Почему контролируют шумность транспорта

Вред от непрекращающегося автомобильного шума не ограничивается краткосрочным дискомфортом. Медицинские исследования доказывают связь между жизнью в шуме и развитием тяжёлых заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервными расстройствами, ухудшением когнитивных способностей. Поэтому к любому серийному транспорту применяют допуски по уровню шума. Согласно ТКП 309-2011, система выпуска отработавших газов легкого автомобиля не соответствует норме, если шум превышает значение, установленное изготовителем более чем на 5 акустических дБ, а при отсутствии требований – 96 дБ. Техосмотр в таком случае не пройти.

Установленные по ТКП 96 дБ – это уже дискомфорт, и производители автомобилей всё же сами снижают планку, вдобавок требуя, чтобы вслед за ними планку снижали производители шин. Тщательнее других этот нюанс оговаривают производители электрокаров, поскольку кроме шин в «электричках» шуметь-то и нечему.

Как снижают шумность шин

Один из самых действенных и простых способов сделать покрышки тише – приклеить изнутри слой пористого материала наподобие губки для мытья посуды. Пористый материал подавляет часть звуковых волн, возникающих из-за вибраций, благодаря чему, как обещает реклама, обстановка в салоне такая, что можно говорить полушёпотом.

Второй используемый способ – спроектировать протектор таким образом, чтобы потоки воздуха, проходя между блоками, разветвлялись и угасали.

Где узнать о шумности авторезины

Шумность указывают в нижней части евроэтикетки – внутри иконки громкоговорителя

Шумность определённой покрышки определённого размера указана на наклейке-этикетке, которую часто называют евроэтикеткой. Она помогает сравнивать и выбирать. Евроэтикетки собирают продавцы автомобильной резины. Например, по ссылке autoset.by/bobruysk-shina/ среди автошин очень популярного размера 195/65 R15 есть и те, что шумят на уровне 65 дБ, и те, которые издают 72 дБ. Разница в 7 дБ кажется не особенно значимой. Однако на деле по-другому: каждые добавочные 10 дБ человеческий слух воспринимает за удвоение шума.