Автобусы маршрутов №33 и №5д ездят по-другому. Узнали расписание

С 22 декабря вносятся изменения в расписание движения автобусов по маршруту №33 «Дзержинского – рынок «Западный»» по рабочим дням.

Время отправления от остановочного пункта «Дзержинского»:

5.45, 5.59, 6.14, 6.39, 6.53, 7.08, 7.35, 7.50, 8.08, 8.33, 8.45, 9.05, 9.43, 10.10, 10.41, 11.04, 11.37, 12.06, 12.36, 13.00, 13.34, 14.10, 14.24, 14.40, 14.50, 15.04, 15.18, 15.34, 15.50, 15. 58, 16.12, 16.28, 16.44, 16.55, 17.07, 17.22, 17.38, 17.55, 18.02, 18.42, 19.04, 19.35, 20.05, 20.35, 21.00, 21.30, 21.55, 22.25, 22.50, 23.19;

Время отправления от о. п. «Рынок «Западный»:

6.13, 6.27, 6.40, 7.07, 7.21, 7.35, 8.03, 8.18, 8.36, 9.01, 9.13, 9.33, 10.11, 10.38, 11.09, 11.32, 12.05, 12.34, 13.05, 13.28, 14.02, 14.38, 14.52, 15.08, 15.18, 15.32, 15.46, 16.02, 16.18, 16.26, 16.40, 16.56, 17.12, 17.23, 17.35, 17.50, 18.06, 18.23, 18.30, 19.10, 19.32, 20.03, 20.33, 21.03, 21.28, 21.58, 22.23, 22.53, 23,15, 23.47.»

С 24 декабря вносятся изменения в расписание движения автобуса по маршруту №5 д «Дзержинского – Вокзал «Бобруйск» - Киселевичи» ежедневно.

Время отправления от о. п. «Дзержинского»:

5.35, 6.28, 7.30, 8.30, 10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.45, 14.38, 15.50, 16.40, 17.35, 19.02, 19.49, 20.40, 21.35, 22.20;

Время отправления от о. п. «Киселевичи»:

5.15, 6.00, 6.55, 8.05, 9.00, 10.30, 11.25, 12.25, 13.15, 14.15,15.05, 16.20, 17.08, 18.03, 19.29, 20.15, 21.05, 22.00»

Автобусный парк №2».

Подготовил Виктор Чабан.