Авиакомпании начали избегать воздушного пространства Афганистана после того, как оно попало под контроль талибов, сообщает Reuters.

Управление гражданской авиации Афганистана заявило, что воздушное пространство Кабула находится под управлением военных, и посоветовало транзитным самолетам изменить маршрут.

Авиакомпании United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic уже прекратили использовать воздушное пространство Афганистана после того, как талибы взяли под свой контроль президентский дворец в Кабуле.

По данным портала FlightRadar24, самолет авиакомпании Air India, направляющийся из Чикаго в Нью-Дели, и самолет авиакомпании Terra Avia, следующий из Баку в Нью-Дели, изменили свой маршрут в обход Афганистана.

По информации телеканала TOLO News, все коммерческие полеты из международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая и в него приостановлены.

По данным газеты Daily Sabah, национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines отменил все свои регулярные рейсы в Афганистан. В столицу Кабул будут направляться только самолеты для эвакуации граждан Турции.

ТАСС сообщает, что германский авиаконцерн Lufthansa и все входящие в него компании приостанавливают полеты над территорией Афганистана. "Все входящие в Lufthansa компании пока что будут избегать воздушного пространства Афганистана", - отметили в компании.

Многие европейские авиакомпании, осуществлявшие плановые рейсы в Афганистан, также отменили их из-за напряженности в стране и отсутствия гарантированной диспетчерской поддержки полетов.

14 апреля Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики "Талибана" вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.