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Авиакомпании начали избегать воздушного пространства Афганистана

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Авиакомпании начали избегать воздушного пространства Афганистана
Авиакомпании начали избегать воздушного пространства Афганистана после того, как оно попало под контроль талибов, сообщает Reuters.
Управление гражданской авиации Афганистана заявило, что воздушное пространство Кабула находится под управлением военных, и посоветовало транзитным самолетам изменить маршрут.
Авиакомпании United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic уже прекратили использовать воздушное пространство Афганистана после того, как талибы взяли под свой контроль президентский дворец в Кабуле.
По данным портала FlightRadar24, самолет авиакомпании Air India, направляющийся из Чикаго в Нью-Дели, и самолет авиакомпании Terra Avia, следующий из Баку в Нью-Дели, изменили свой маршрут в обход Афганистана.
По информации телеканала TOLO News, все коммерческие полеты из международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая и в него приостановлены.
По данным газеты Daily Sabah, национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines отменил все свои регулярные рейсы в Афганистан. В столицу Кабул будут направляться только самолеты для эвакуации граждан Турции.
ТАСС сообщает, что германский авиаконцерн Lufthansa и все входящие в него компании приостанавливают полеты над территорией Афганистана. "Все входящие в Lufthansa компании пока что будут избегать воздушного пространства Афганистана", - отметили в компании.
Многие европейские авиакомпании, осуществлявшие плановые рейсы в Афганистан, также отменили их из-за напряженности в стране и отсутствия гарантированной диспетчерской поддержки полетов.

14 апреля Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики "Талибана" вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

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