Август. Работы в саду и огороде

Последний месяц лета на приусадебном участке – это, конечно, в первую очередь сбор урожая. В этот период активно плодоносят ягодные кустарники и ранние сорта яблок, слив и груш.

Однако кроме наполнения закромов дарами садов и огородов, дачникам есть чем заняться. После того, как вы собрали все ягоды крыжовника и смородины, самое время начать ухаживать за кустами, а именно, подрезать вытянувшиеся, сухие и плохо развившиеся ветки, чтобы на кусте осталось не более 30 разновозрастных побегов.

Клубника уже не плодоносит в этом время года, однако нужно продолжать за ней ухаживать. Во-первых, в засушливую пору ей необходим обильный полив. Во-вторых, для формирования и укрепления данного растения требуется постоянный уход – удаление сухих или заболевших листьев, лишних розеток и усиков. Все это благоприятным образом отразится на будущем урожае.

В винограднике необходимо взрыхлить верхний слой почвы и применить соответствующие удобрения. На плодоносящих плетях лучше удалить верхушки. Не стоит закрывать листьями кисти. Каждая гроздь должна напитаться солнцем, только в этом случае виноград будет крупным, сладким и сочным.

Если вы собираетесь развести на своих шести сотках землянику, вторая половина августа является лучшим временем для ее посадки. В любом случае не стоит затягивать с этим процессом, иначе растения не успеют адаптироваться и укорениться до наступления холодов.

Для того, чтобы яблоки и груши не были поражены столь частым в данное время недугом – плодовой гнилью – в середине августа можно провести обработку деревьев специальными составами и провести подкормку органическими удобрениями корневой системы, которая в данный период начинает свой активный рост.

Любителям цветников можно навести порядок на клумбах и высадить луковичные – тюльпаны и нарциссы. Также это благоприятный период для рассаживания колокольчиков, садовой ромашки, лилий и пионов.

По материалам odessa-life.od.ua.