Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Авдонин: социально ориентированное государство — это забота о каждом белорусе

49 0

Авдонин: социально ориентированное государство — это забота о каждом белорусе

Социально ориентированное государство - это забота о каждом белорусе, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Накануне обнародован проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения. У каждого белоруса есть возможность внести свое предложение. Один из важных посылов проекта Конституции - Беларусь остается социально ориентированным государством.

"Социально ориентированная экономика, социально ориентированное государство - это в первую очередь забота каждого о каждом. Забота общества о каждом белорусе. И это является внутренним запросом нашего общества. Мы не можем отойти от него. Это наша модель, которая сложилась исторически, и предать ее ради каких-то либеральных ценностей мы не можем", - сказал Алексей Авдонин.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »