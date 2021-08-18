Авария на Интернациональной (видео)
179 0
Одну из основных городских магистралей не поделили две иномарки:Honda и Volkswagen Polo. ДТП произошло на Интернациональной 18 августа, около полудня, вблизи железнодорожного вокзала. Оба участника получили механические повреждения. Сейчас сотрудники ГАИ разбираются в причинах аварии. Корреспонденты телеканала "Бобруйск 360" также на месте происшествия. Подробности уже в вечернем выпуске новостей в 20.30.
также
-
Авария на Интернациональной (видео)
-
Очередной факт выплаты заработной платы «в конвертах» выявлен в Бобруйске
-
Бобруйчанину позвонили “из банка”. Стоимость разговора – 15 тысяч рублей
-
Внимание! Пропал ребенок! На вид 14 лет, рост 156 сантиметров, плотного телосложения
-
В Беларуси за сутки потушены 4 лесных и 2 торфяных пожара