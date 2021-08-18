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Происшествия

Авария на Интернациональной (видео)

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Авария на Интернациональной (видео)

Одну из основных городских магистралей не поделили две иномарки:Honda и Volkswagen Polo. ДТП произошло на Интернациональной 18 августа, около полудня, вблизи железнодорожного вокзала. Оба участника получили механические повреждения. Сейчас сотрудники ГАИ разбираются в причинах аварии. Корреспонденты телеканала "Бобруйск 360" также на месте происшествия. Подробности уже в вечернем выпуске новостей в 20.30.

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