Авария на Интернациональной (видео)

Одну из основных городских магистралей не поделили две иномарки:Honda и Volkswagen Polo. ДТП произошло на Интернациональной 18 августа, около полудня, вблизи железнодорожного вокзала. Оба участника получили механические повреждения. Сейчас сотрудники ГАИ разбираются в причинах аварии. Корреспонденты телеканала "Бобруйск 360" также на месте происшествия. Подробности уже в вечернем выпуске новостей в 20.30.