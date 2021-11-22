Авария на автодороге «Минск-Гомель». Травмирован бобруйчанин

20 ноября в 19:31 на 119 км автодороги "Минск-Гомель" 66-летний Бобруйчанин переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, где на него совершил наезд водитель автомобиля OPEL. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом и на данном участке дороги установлены информационные таблички для пешеходов на желтом фоне "Пропусти автомобиль". С травмами пострадавший госпитализирован в УЗ "Осиповичская ЦРБ".